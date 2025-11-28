Экс-начальник управления Соцфонда Дагестана задержан по делу о взятках

Организованная группа сотрудников отделения Социального фонда России по Республике Дагестан получала взятки за незаконные выплаты гражданам по рождению и воспитанию детей, сообщили в ЦОС ФСБ России. Их дела выявили и пресекли сотрудники спецслужбы вместе со Следственным комитетом и МВД.

Участники этой группы в 2023 году искали женщин из Дагестана, у которых не было законных оснований получать господдержку. Они размещали объявления в мессенджерах и на онлайн-платформе и предлагали за вознаграждение услуги по назначению и увеличению пособий на детей от 50% до 100% прожиточного минимума.

Бывший начальник управления обеспечения семей с детьми Изи Алиев задержан за злоупотребление полномочиями и получение взяток в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Алиев также является депутатом Народного собрания Дагестана седьмого созыва. К ответственности привлечены 17 сотрудников и 11 граждан за дачу взятки в особо крупном размере. Ущерб бюджету Социального фонда России превышает 1,4 млрд рублей.

Найдены телефоны с доказательствами противоправной деятельности, крупная сумма незаконно полученных денег, а также важные предметы и документы для расследования. Задержанным предъявили обвинения. Рассматривается вопрос об их заключении под стражу.

Ранее сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали по подозрению в коррупции ряд руководителей ГУ ФСИН по региону. Были возбуждены дела о превышении полномочий и даче взятки.