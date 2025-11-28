На Красноармейском направлении в зоне СВО расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар с целью выявления опорного пункта украинских боевиков. В результате они полностью уничтожили укрепленную позицию и подразделения формирований ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию после получения указания. Экипаж совершил топопривязку, подготовил орудие к стрельбе и выполнил серию прицельных выстрелов 203-мм осколочно-фугасными снарядами массой по 110 килограммов.

В ходе наблюдения разведывательные подразделения группировки выявили здание с подземными сооружениями, где враг оборудовал пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также огневые позиции и скопление живой силы. Полученные координаты передали операторам беспилотного воздушного судна для нанесения артиллерийского удара.

В результате ударов опорный пункт, подземные сооружения и находившиеся в них силы украинских формирований были полностью уничтожены. Выполнив боевую задачу, артиллерийский расчет сменил позицию, минимизировав риск ответного огня со стороны противника.

В Минобороны ранее сообщили, что расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» из состава 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» остановил попытку атаки ВСУ на тыловые подразделения, уничтожив группу ударных беспилотников на Красноармейском направлении.

Военнослужащие получили задачу, совершили марш в район боевого применения и оперативно развернули комплекс. После включения средств наблюдения расчет выявил несколько приближающихся ударных дронов. Цели взяли на сопровождение и последовательно поразили ракетами, что было подтверждено визуальной системой контроля.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.