В Москве состоялся предпремьерный показ фильма «Есть только МиГ»

Сегодня в широкий прокат выходит лента «Есть только МиГ». Она рассказывает о событиях времен Великой Отечественной войны. Накануне в Москве состоялся предпремьерный показ, собравший немало хороших отзывов. По сценарию, военного летчика Ивана Поливанова после тяжелого ранения списывают из полка и назначают комендантом ложного аэродрома. Он не сразу понял, что ему придется управляться с бутафорскими самолетами, взлетными полосами и фальшивыми капонирами.

Однако события начинают разворачиваться самым непредсказуемым образом, когда немцы принимают ложную цель за настоящую. Несмотря на серьезность заявленной темы, в фильме, помимо экшена и драмы, присутствуют и элементы комедии. А сами авторы заявили, что вдохновлялись советскими лентами о войне «Беспокойное хозяйство» и «В бой идут одни "старики"».

«В сложившейся сложной ситуации у моего героя оставался только один план - не сдаваться, идти вперед любыми способами. Его отношение к жизни, его отношение к делу, которым он занимается, его подробность, его щепетильность, его желание дойти во всем до самой сути - во мне это откликается на 100%. Потому что я точно так же в профессии копаюсь, в театре и в кино, получаю сценарий, читаю, работаю над этим. Я когда получил сценарий, пока ехал в такси, я прочитал четвертую часть. Потом, когда меня утвердили, я буквально в первые несколько недель, еще до съемок, выучил весь сценарий. С режиссером мы очень много разговаривали на эту тему», - рассказал исполнитель главной роли летчика Ивана Поливанова Даниил Попов.

В фильме Поливанов наводит порядок, улучшает макеты и встречает любовь - Любу Веселкину. В лесу он находит истребитель МиГ механика Мурашкина, чей сын разбился на этом самолете. Поливанов уговаривает Мурашкина починить истребитель.

Для съемок воздушных боев создатели картины применяли новейшие технологии, но ряд экшен-сцен снимали при помощи традиционной для кино пиротехники. В качестве локации выбрали живописную местность в Калужской области. А часть материала отсняли в павильонах.