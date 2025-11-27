Голубь-биодрон на «солнечной тяге»: какие новинки показали в «Сириусе»

За линиями электропередач, газораспределительными станциями и другими инфраструктурными объектами в России будут наблюдать голуби-биодроны. В их мозг внедрен особый чип - разработка наших ученых из Сколково. Десятки других инноваций представили на конгрессе молодых ученых в «Сириусе».

Отмечается, что голубь-биодрон - это живая птица, которая летает по маршруту, загруженному оператором как обычный беспилотник. При этом в сотни раз превосходит его по дистанции и времени в полете. В мозге у нее нейроинтерфейс, а на спине рюкзачок со стимулятором. Импульсы задают поворот, а GPS позицию.

Электроника питается от солнечных батарей, а сама птица живет обычной жизнью только с новым назначением. Специалисты стремятся к 100% выживаемости птиц при операции.

На территорию федерального центра «Сириус» в Сочи съехались более восьми тысяч участников из ста стран мира. Свои разработки также демонстрируют молодые специалисты из России и Белоруссии. Например, новинка - научный онлайн магазин. Его российскому лидеру Владимиру Путину презентовали еще в 2022 году. Тогда это была скромная инициатива нескольких волонтеров. Теперь проект получил государственную поддержку и стал по-настоящему масштабным.

Следующее достижение - первый российский 3D биопринтер. При ожогах или повреждениях кожи может напечатать слой коллагена с клетками прямо на ране. Движение жидкости на теле ускоряет ее заживление и активирует восстановление собственных тканей. Еще с помощью принтера можно создавать биоткани для роговицы глаза. Чего на стенде только нет, даже аппараты для секвенирования ДНК.

Достижения молодых ученых впечатлили и зампреда правительства Дмитрия Чернышенко. Он осмотрел экспозиции и провел пленарное заседание, посвященное 80-летию атомной отрасли. Сфера, в которой наука и промышленность всегда развивались вместе. Именно такое единство позволило России в кратчайшие сроки создать ядерный оружие, построить первую в мире АЭС и вывести атомный ледокол во льды Арктики.

На стенде Росатома представлен масштабный проект «Прорыв». Россия может стать первой в мире страной которая замкнет ядерный топливный цикл. Об этом в сентябре на Глобальном атомном форуме в Москве заявил Путин. В Томской области уже строится энергетический комплекс.

В честь юбилея атомной отрасли в «Сириусе» впервые проводят экскурсии на учебно— экспериментальную зону Росатома. Роботизировання линия, где весь процесс производства выполняют машины. Яркий пример будущего: полностью безлюдная и безопасная высокоточная технологическая среда.