«Вашингтон» провел торжественную церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» провел торжественную церемонию в честь 900-й шайбы и 1500-го матча российского хоккеиста Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом передает Life.

Церемония прошла перед началом матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». На мероприятии присутствовали мать, жена и два сына хоккеиста.

Отмечается, что в честь такого события Овечкину подарили его персональный портрет и сувенирную модель клюшки с позолоченной насечкой «900». Мероприятие завершилось показом поздравительного видео на большом экране арены.

Напомним, Овечкин забил 900-ю шайбу на регулярных чемпионатах НХЛ 6 ноября. Этим российский хоккеист установил новый рекорд во время матча с St. Louis Blues. Тогда игра была окончена со счетом 3:0.