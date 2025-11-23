МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Купянском районе FPV-дроны уничтожили БПЛА Vector и октокоптер R-18 ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» продолжают выслеживать и уничтожать различные БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
27-11-2025 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Купянском районе Харьковской области операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили несколько разведывательных БпЛА Vector и тяжелых боевых октокоптеров R-18 ВСУ тараном в воздухе. Минобороны России опубликовало соответствующие кадры.

Уточняется, что расчеты радиолокационных станций подразделения ПВО группировки войск «Запад» обнаружили два разведывательных беспилотных аппарата Vector ВСУ, пытающихся вести разведку. Операторы РЛС осуществили наведение FPV-дронов-истребителей 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии для перехвата.

Настигнув вражеские БпЛА Vector немецкого производства, наши FPV-дроны протаранили и уничтожили вражеские беспилотники. Также на кадрах объективного контроля видно, как расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с помощью FPV-дронов уничтожили тараном два тяжелых боевых октокоптера R-18 боевиков ВСУ.

В Минобороны ранее показали кадры, как операторы FPV-дронов первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику, ударные БПЛА и живую силу ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол, в зоне проведения СВО на Купянском направлении. Российские военнослужащие, мастерски преодолев зону действий средств РЭБ противника, с помощью БПЛА наносят точные удары по врагу.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны России #Харьковская область #ВСУ #уничтожение #FPV-дроны #Купянский район
