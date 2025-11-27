МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: в ЕС перестали работать над 20-ым пакетом санкций против РФ

Точной даты начала рассмотрения новых антироссийских санкций Евросоюзом еще нет.
Виктория Бокий 27-11-2025 23:45
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Globallookpress

В Евросоюзе заявили, что работа на 20-м пакетом санкций против России не является приоритетной. Об этом сообщает Politico.

Известно, что работу над новым пакетом начнут после новогодних праздников. По данным издания, ожидать активных мер не стоит.

По данным одного из европейских дипломатов, на которого ссылается газета, но не раскрывает его имени, Еврокомиссия начнет рассматривать идеи новых санкций «где-то в январе». В общем, точной даты начала рассмотрения новых антироссийских санкций Евросоюзом еще нет.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент назвал провальными санкции ЕС против РФ. С его слов, если европейцы 19-й раз принимают новый пакет санкций, то это уже говорит о провале.

Напомним, в начале ноября Еврокомиссия распорядилась ужесточить выдачу шенгенских мультивиз россиянам. На эту тему со «Звездой» побеседовал председатель Комитета Госдумы РФ по туризму Сангаджи Тарбаев. Он заявил, что наша страна не видит необходимости в ответных мерах на решение Еврокомиссии о запрете выдачи многоразовых мультивиз россиянам. Тарбаев отметил, что такие шаги со стороны Запада в первую очередь вредят самим европейским странам, лишая их значительного туристического потока из России.

