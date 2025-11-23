МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Самый долгий случай заражения ковидом выявили в Калуге

В НИУ ВШЭ сообщили, что коронавирус в организме ВИЧ-положительной пациентки эволюционировал на протяжении двух лет.
Сергей Дьячкин 27-11-2025 18:35
© Фото: Bernd WeiÃŸbrod, dpa, Global Look Press

В Калуге зафиксировали самый длительный случай заражения коронавирусом сроком в два года. Информация об этом редком случае появилась на сайте НИУ ВШЭ.

«Международная группа исследователей при участии ученых из НИУ ВШЭ изучила необычный образец вируса SARS-CoV-2 у ВИЧ-положительной пациентки», - сообщается в публикации.

Ученые уточняют, что при помощи генетического анализа им удалось выявить множественные мутации. Было установлено, что вирус эволюционировал в организме пациентки на протяжении двух лет.

Старший научный сотрудник Международной лаборатории статистической и вычислительной геномики Галина Клинк пояснила, что пациентка не проходила через антиретровирусную терапию. По мнению специалистов,  этот случай подтверждает теорию, согласно которой вирус способен годами оставаться в организме некоторых людей. При этом он постепенно накапливает мутации, чтобы затем «выплеснуться в популяцию».

Ранее главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов в беседе с телеканалом «Звезда» назвал вакцину самым эффективным средством против сезонных вирусов, особенно гриппа. По его словам, вирусов очень много, наибольшую опасность представляют, конечно, грипп и в принципе другие инфекции, которые существуют. Обязательно нужно вакцинироваться детям и пожилым людям, а также представителям профессий, подразумевающих социальную активность и взаимодействие с большим количеством людей.

До этого врач-инфекционист и доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала «Звезде» о новом штамме ковида. По ее словам, все появляющиеся новые варианты вируса пока не обладают тем потенциалом, которым обладал первый коронавирус, который и вызвал пандемию. Сегодня наблюдения показывают, что вирус изменяется лишь частично и не влечет за собой серьезных последствий.

