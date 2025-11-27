Адольф Гитлер из Намибии выиграл региональные выборы

Политик из Намибии Адольф Гитлер Уунона в пятый раз победил на выборах в округе Омпунджа. Выборы состоялись накануне, 26 ноября.

Избирательная комиссия пока не опубликовала официальные результаты, однако, по данным некоторых СМИ, говорится, что Уунона одержал победу с большим отрывом. Политик ежегодно выдвигается от правящей партии «Народная организация Юго-Западной Африки».

К Ууноне намибийцы относятся скептически. Его критикуют за то, что регион не развивается, здания школ и больниц находятся в плохом состоянии. Тем не менее уже не раз политик получает поддержку избирателей на мандат.

Еще одним препятствием для него является данное при рождении имя. Уунона уже отмечал, что родители назвали его так, не понимая «исторического значения». В интервью местному изданию The Namibian он заявил, что предпочитает именоваться «Адольф Уунона» и что это имя не отражает его характер или амбиции.