Путин: ВСУ если уйдут из занимаемых территорий, тогда мы прекратим боевые действия

В случае, если украинские войска не уйдут самостоятельно, Россия готова добиться целей вооруженным путем, подчеркнул Владимир Путин.
Тимур Шерзад 27-11-2025 16:41
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Бишкеке, рассказал, в каком случае прекратятся боевые действия в зоне специальной военной операции. 

«Войска Украины уйдут из занимаемых территорий, тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут - мы добьемся этого вооруженным путем», - заявил Путин. 

При этом Владимир Путин отметил, что позитивная динамика для Вооруженных сил России сохраняется по всем направлениям в зоне специальной военной операции. Он добавил, что темп наступления наших войск увеличивается. 

Также президент России констатировал очень высокие темпы дезертирства в украинской армии. При этом разрыв между потерями и количеством пополнениями у ВСУ растет и растет. 

