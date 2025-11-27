Путин: ВСУ если уйдут из занимаемых территорий, тогда мы прекратим боевые действия

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Бишкеке, рассказал, в каком случае прекратятся боевые действия в зоне специальной военной операции.

«Войска Украины уйдут из занимаемых территорий, тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут - мы добьемся этого вооруженным путем», - заявил Путин.

При этом Владимир Путин отметил, что позитивная динамика для Вооруженных сил России сохраняется по всем направлениям в зоне специальной военной операции. Он добавил, что темп наступления наших войск увеличивается.

Также президент России констатировал очень высокие темпы дезертирства в украинской армии. При этом разрыв между потерями и количеством пополнениями у ВСУ растет и растет.