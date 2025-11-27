Путин: РФ совершила революцию для себя в области беспилотной авиатехники

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна совершила для себя революцию в области беспилотной техники и БПЛА. Он сделал это, общаясь с журналистами в Бишкеке.

«Мы очень многое сделали. Просто, я полагаю, лучше сказать, это революция для нас в области беспилотной техники и беспилотных летательных аппаратов», - сказал Путин.

Владимир Путин добавил, что Росийская Федерация имеет успехи и в производстве пилотируемой авиатехники - самолетов и вертолетов. При этом РФ не только удовлетворяет собственные потребности, но и поставляет технику на экспорт.

Российская авиатехника привлекает внимание по всему миру. Так, ранее сообщалось, что президента Объединенных Арабских Эмиратов заинтересовал российский истребитель пятого поколения Су-57, представленный на выставке в Дубае.