В Приморье у ребенка затянуло руку в эскалатор ТЦ

Сообщается, что ребенок был госпитализирован.
Сергей Дьячкин 27-11-2025 15:07
© Фото: Telegram/prosecutor_pk

Ребенку зажевало руку эскалатором торгового центра в городе Фокино Приморского края. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что организована проверка. Предварительно следователи установили, что в ТЦ на улице Клубной в Фокино четырехлетняя девочка упала со ступеней эскалатора. Ее руку затянуло под полотно механизма ступеней. Это произошло в районе 19 часов по местному времени 27 ноября 2025 года.

Ребенок был госпитализирован. Надзорное ведомство даст оценку обеспечению безопасности при эксплуатации эскалатора в ТЦ. Инициирована доследственная проверка, ее результаты поставлены на контроль в прокуратуре.

В местных пабликах сообщается, что девочку собираются везти из Фокино в Находку для оказания медпомощи. На месте работает скорая помощь. В каком состоянии ребенок, не уточняется. Других подробностей и официальной информации пока нет.

#в стране и мире #Приморский край #происшествия #торговый центр #находка #эскалатор #прокуратура РФ #фокино
