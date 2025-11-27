На стадионе «Спартак» простились с Никитой Симоняном

Прощание с Никитой Симоняном состоялось сегодня на стадионе «Спартак» в Москве. Проститься с блестящим футболистом и спортивным функционером пришли его друзья и коллеги. Среди них - бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин, тренер национальной футбольной сборной Валерий Карпин, экс-наставник главной команды страны Станислав Черчесов, а также действующие игроки.

Во время церемонии на стадионе прозвучали комментарии советских дикторов с матчей, в которых блистал Никита Симонян. Согласно его воле, гроб с телом великого футболиста вынесли под композицию Фрэнка Синатры My Way. Проводили Симоняна аплодисментами.

Напомним, Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. До последних дней своей жизни он занимался футболом. Симонян - олимпийский чемпион 1956 года, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР, лучший бомбардир в истории красно-белых. На его счету 160 мячей. За «Спартак» Симонян вступал с 1949 по 1959 год. После завершения блистательной карьеры Никита Симонян работал тренером, а также более 30 лет занимал руководящие посты в отечественном футболе.

Свои соболезнования родным и близким Симоняна ранее выразил президент Владимир Путин. В своей телеграмме глава государства подчеркнул, что из жизни ушел яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек. Он назвал Симоняна настоящей легендой отечественного и мирового футбола.