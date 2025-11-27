Роспотребнадзор опроверг сообщения о «новом необычном вирусе»

В России не зарегистрированы какие-либо нетипичные патогены, в стране наблюдается лишь сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Роспотребнадзор официально опроверг слухи о появлении в РФ «нового необычного вируса», передает 360.ru.

«Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A (H3N2)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим россиян проинформировали о том, что наиболее эффективной мерой профилактики от осложнений остается вакцинация против гриппа. Сделать прививку еще не поздно.

Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный эпидемиологический мониторинг и геномный эпиднадзор. И если бы были выявлены новые патогены, об этом бы ведомство заявило официально.

Ранее Роспотребнадзор назвал симптомы пневмонии, отметив, что 80% осложнений гриппа у взрослых приходится именно на это заболевание. Так, сильный кашель, повышенная температура тела, затрудненное дыхание, озноб могут быть признаками пневмонии.