Омбудсмен предупредила родителей о новой схеме мошенников

Мошенники придумали новую схему обмана семей, где воспитываются несовершеннолетние. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.

По данным омбудсмена, злоумышленники звонят родителям и представляются сотрудниками военкомата. Далее они просят назвать ФИО родителя и ребенка, мотивируя свою просьбу тем, что подростку нужно встать на учет в 16 лет.

Аферисты, позвонив родителям несовершеннолетнего, говорят, что не могут дозвониться до их ребенка. Далее просят продиктовать его номер, чтобы передать все «необходимую» информацию.

«После этого звонят вашему ребенку, говорят, что только ему могут сообщить важные данные и просят перезвонить с этого номера. В разговоре ребенку предлагают записаться на прием в военкомат и для этого требуется назвать код из смс-сообщения», - объяснила Ярославская.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве напоминает, что важно не поддаваться на уловки и не передавать коды из смс. Также необходимо проверять информацию, если кто-то вам звонит от имени официального органа.

«Проверьте информацию: если кто-то звонит от имени официального органа, всегда перезвоните на официальные номера, которые найдете на сайте или в документах», - добавила омбудсмен.

В случае, если родителю или его ребенку позвонили мошенники, то немедленно нужно положить трубку и не продолжать разговор. Более того, не надо сообщать код из смс, как бы вас об этом не просили. Если собеседник сказал, что он из военкомата и звонит, чтобы уточнить данные несовершеннолетнего, то необходимо перезвонить в военкомат по официальному номеру и уточнить информацию. Также о подобных случаях необходимо сообщать в правоохранительные органы или в местные отделы по борьбе с мошенничеством.

«Важно помнить: мошенники могут быть очень убедительными, но они используют только вашу спешку и неосведомленность! Оставьте себя и своих близких в безопасности, проверяйте все данные и не доверяйте незнакомцам!», - заключила специалист.

Ранее МВД России перечислило фразы, по которым ребенок сможет определить телефонного мошенника. По данным ведомства, чаще всего дети становятся жертвами «работников школы» или других государственных органов, которые выманивают у них родительские деньги.