На стадионе «Спартака» началась церемония прощания с Никитой Симоняном

На поле выставили венки, в том числе от Владимира Путина.
Владимир Рубанов 27-11-2025 10:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На домашнем стадионе «Спартака» началось прощание с лучшим бомбардиром в истории красно-белых Никитой Симоняном. На поле выставили венки, в том числе от президента Владимира Путина, FIFA и Российского футбольного союза.

Симонян - победитель Игр 1956 года, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР и самый результативный нападающий «Спартака» (160 голов). Выступал за клуб с 1949 по 1959 год. Как тренер трижды становился чемпионом СССР, четыре раза выигрывал кубок, возглавлял сборную.

С 1992 по 1998 год Симонян работал первым вице-президентом Российского футбольного союза. Впоследствии его избрали на должность вице-президента, кем он оставался до конца жизни. В разные периоды временно исполнял обязанности президента РФС.

Симонян - заслуженный мастер спорта и тренер СССР, обладатель орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней и звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». В октябре президент России присвоил ему звание Героя Труда за вклад в популяризацию футбола. Симонян награжден олимпийским орденом МОК и орденом FIFA.

Легенда отечественного футбола ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким спортсмена. Известные российские тренеры Станислав Черчесов и Гаджи Гаджиев рассказали «Звезде» о работе с Симоняном.

#Спорт #Футбол #FIFA #РФС #фк спартак #Никита Симонян
