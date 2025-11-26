МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Премьер Албании слушал выступление Зеленского, держась за голову

Зеленский выступал перед представителями стран «коалиции желающих».
Екатерина Пономарева 26-11-2025 09:40
© Фото: Cecilia Fabiano, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Премьер-министр Албании Эди Рама схватился за голову, когда слушал речь Владимира Зеленского. Свое видеовыступление он опубликовал во вторник в Telegram-канале.

Глава киевского режима выступал перед представителями стран «коалиции желающих». Встреча проходила в онлайн-формате. На кадрах видно, как премьер Албании схватился за голову и сидел так часть выступления. Затем он убрал руку и опустил голову.

В марте 2025 года была образована «коалиция желающих». Цель группы стран усилить поддержку Украины. В объединение входит более 30 стран. Главными координаторами встреч выступают Франция и Великобритания.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в настоящее время существует очень много домыслов вокруг мирного плана, но Россия верит только информации, полученной от Вашингтона. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва предпочитает заниматься дипломатией, а не трепать языком. Европейские дипломаты занимаются ровно противоположным, добавил он. 

