Премьер-министр Албании Эди Рама схватился за голову, когда слушал речь Владимира Зеленского. Свое видеовыступление он опубликовал во вторник в Telegram-канале.

Глава киевского режима выступал перед представителями стран «коалиции желающих». Встреча проходила в онлайн-формате. На кадрах видно, как премьер Албании схватился за голову и сидел так часть выступления. Затем он убрал руку и опустил голову.

В марте 2025 года была образована «коалиция желающих». Цель группы стран усилить поддержку Украины. В объединение входит более 30 стран. Главными координаторами встреч выступают Франция и Великобритания.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в настоящее время существует очень много домыслов вокруг мирного плана, но Россия верит только информации, полученной от Вашингтона. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва предпочитает заниматься дипломатией, а не трепать языком. Европейские дипломаты занимаются ровно противоположным, добавил он.