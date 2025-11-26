МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Жителям столицы рекомендуют использовать городской транспорт.
Екатерина Пономарева 26-11-2025 08:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

По прогнозу синоптиков, в столице в течение дня ожидается мокрый снег. Также может образоваться гололед на дорогах. В столице желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Дептранса.

В Москве из-за неблагоприятной погоды могут возникнуть большие пробки на дорогах. В центре города, на ТТК и МКАД возможны затруднения движения. Жителям столицы рекомендуют использовать городской транспорт, говорится в сообщении.

Ранее синоптик рассказал «Звезде», какая погода ожидается в столице на этой неделе. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам «погодные качели». В среду и четверг в Москве будет новый циклон с ледяным дождем.

Сегодня в Москве температура начнет повышаться до +4. В четверг в столице планируется пик потепления до +8 и пойдет дождь. В пятницу температура может опуститься до отрицательной отметки.

