SCMP: китаец разводится с женой за переводы стримеру на $90 тысяч

За годы совместной жизни он перечислил супруге в общей сложности $163 тысячи, а она все потратила.
Владимир Рубанов 26-11-2025 08:41
© Фото: Wosunan Photostory, Ingram Images, Global Look Press

Житель Китая подал на развод, узнав, что жена потратила $94 тысячи на донаты стримеру. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Человек из Центрального Китая по фамилии Лю начал бракоразводный процесс, когда понял, что жена растратила все семейные сбережения. За годы совместной жизни он перечислил супруге в общей сложности $163 тысячи.

Лю работал и жил скромно в Чжэнчжоу, экономя на всем, говорится в статье. Он снимал комнату за $42 в месяц и отправлял почти весь доход жене в другой город. Она после их свадьбы не работала и занималась ребенком.

Однажды Лю попросил жену показать банковский счет, но она отказалась. А потом призналась, что деньги закончились и она взяла кредит - $11 тысяч. Лю сокрушается, что надеялся дать жене «чувство безопасности», а она отдала все другому мужчине.

Теперь китаец говорит, что утратил к этой женщине чувства. Лю пытается вернуть половину совместно нажитого имущества. Жена заявила, что была одержима стримером, но не встречалась с ним лично. А платформа, где стример получал донаты, начала внутреннее расследование.

#Китай #брак #деньги #Развод #стример #донаты
