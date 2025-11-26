Активность вулкана Безымянный на Камчатке стала опасна для авиаперевозок

Красный код авиационной опасности введен в связи с активностью вулкана Безымянный на Камчатке. Об этом говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения. До сих пор действовал оранжевый уровень.

Взрывное извержение продолжается, говорится в сообщении. Взрывы выбросили пепел на высоту до 11,4 километра над уровнем моря. Специалисты предупредили, что активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты.

На Камчатке 26 ноября произошел пепловый выброс из Безымянного на высоту 10 километров, сообщили в региональном управлении МЧС. Шлейф распространяется на восток полуострова. При изменении ветра возможно выпадение пепла в Усть-Камчатске и Крутоберегово. Пеплопадов в населенных пунктах пока нет.

Предыдущее мощное извержение вулкана Безымянный было весной и летом 2024 года. Тогда столб пепла достигал высоты 12 километров. Сейчас наблюдаются свечение купола и сход лавин. Туристам не рекомендуется приближаться к вулкану. Крупнейшее его извержение было в 1956 году.