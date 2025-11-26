МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Во Владивостоке в школе ученик устроил стрельбу из газового пистолета

Некоторые школьники получили ожог дыхательных путей.
Екатерина Пономарева 26-11-2025 07:24
Во Владивостоке в гимназии ученик устроил стрельбу из газового пистолета. В результате происшествия пострадали семеро школьников. Об этом сообщили местные паблики.

Во вторник ученик принес в гимназию №1 газовый пистолет. Восьмиклассники стали распылять газ в кабинете. В результате у детей начали слезиться глаза. Некоторые школьники получили ожог дыхательных путей, написано в сообщении. 

Ученик смог спокойно пронести газовый пистолет в школу. Происшествие случилось из-за того, что пластиковый корпус оружия не был обнаружен металлодетектором на входе в учебное заведение. Мотивы школьника пока неизвестны. 

В гимназии отменили уроки, всех детей отправили по домам. На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. По данным прокуратуры Приморского края, по факту стрельбы в школе проводится проверка.

 

#стрельба #школа #Владивосток #газовый пистолет #гимназия
