При взрыве в переполненном магазине в Мексике погибли 22 человека

Взрыв прогремел в магазине в мексиканском городе Эрмосильо, столице штата Сонора, 22 человека погибли, включая четырех детей, еще двенадцать человек пострадали. Об этом сообщила газета Universal.

По данным издания, в одном из магазинов местной сети Waldo произошел взрыв. После этого в здании начался пожар. Двенадцать человек получили ранения и 22 погибли. Уточняется, что среди погибших четверо детей. Сообщается, что у пострадавших ожоги.

Спасатели, по информации издания, прибыли на место инцидента. Озвучивается версия, что взрыв мог произойти из-за машины, припаркованной возле магазина. Однако точная причина происшествия пока остается неизвестной.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования родственникам погибших. Она добавила, что по ее указанию в Эрмосильо направлена спасательная команда, которая окажет помощь раненым.