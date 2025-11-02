МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
При взрыве в переполненном магазине в Мексике погибли 22 человека

Сообщается, что 12 человек получили ожоги. Точные причины произошедшего устанавливаются.
Сергей Дьячкин 2025-11-02 06:46:17
© Фото: Alex Dalton, Eyepix Group, Global Look Press

Взрыв прогремел в магазине в мексиканском городе Эрмосильо, столице штата Сонора, 22 человека погибли, включая четырех детей, еще двенадцать человек пострадали. Об этом сообщила газета Universal.

По данным издания, в одном из магазинов местной сети Waldo произошел взрыв. После этого в здании начался пожар. Двенадцать человек получили ранения и 22 погибли. Уточняется, что среди погибших четверо детей. Сообщается, что у пострадавших ожоги.

Спасатели, по информации издания, прибыли на место инцидента. Озвучивается версия, что взрыв мог произойти из-за машины, припаркованной возле магазина. Однако точная причина происшествия пока остается неизвестной.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования родственникам погибших. Она добавила, что по ее указанию в Эрмосильо направлена спасательная команда, которая окажет помощь раненым.

#пожар #взрыв #мексика #спасатели #магазин #Клаудия Шейнбаум
