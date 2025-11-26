Бельгия убедила Италию в наличии рисков при экспроприации активов РФ

Бельгия убедила Италию в наличии рисков при экспроприации российских активов. Об этом сообщил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен на своей странице в соцсети X.

В своем сообщении Франкен подчеркнул, что Бельгия не будет изымать активы РФ и передавать их Украине «без европейских гарантий от судебных исков и требований возврата денег». Однако Брюссель все равно продолжит поддерживать Киев.

«Бельгия продолжит поддерживать Украину, но в этом деле мы не позволим себя переубедить. Слишком много скрытых рисков. Теперь это понимают и в Италии», - написал Тео Франкен.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК переведет киевскому режиму €6 млрд из кредита G7 в €45 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Как сказал политолог Александр Камкин в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде», в финансовом плане Европа хочет зарабатывать на дележе «украинского пирога». Это в том числе и российские активы, часть которых США предлагают пустить им.

Накануне фон дер Ляйен заявила, что планирует обсудить на видеоконференции «коалиции желающих» с американским госсекретарем Марко Рубио возможность экспроприации российских активов. По ее словам, центральным пунктом дискуссии с Рубио станет вопрос финансирования Украины с использованием российских активов.