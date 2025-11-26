МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Массированный удар «Урагана» по площади испепелил боевиков в ДНР

Артиллеристы морской пехоты осуществили серию залпов 220-мм реактивными снарядами на дальность до 35 км, уничтожив позиции боевиков ВСУ.
26-11-2025 06:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В ходе освобождения ДНР 61-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты группировки войск «Центр», использовав массированный площадной удар расчета реактивной системы залпового огня «Ураган», уничтожила позиции украинских боевиков. При этом создав условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений. Об этом сообщили в Минобороны России.

С помощью полученных разведданных артиллеристы морской пехоты оперативно заняли огневую позицию и осуществили серию залпов 220-мм реактивными снарядами на дальность до 35 км. Масштабные детонации и разлет осколков по обширной площади привели к разрушению укрытий и поражению значительной части сил и техники противника.

Операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем корректировали огонь и контролировали эффективность удара. Данные с беспилотника подтвердили поражение ключевых целей и указали дополнительные координаты для последующего огневого поражения.

Активная работа вражеских FPV-дронов осложняла ведение боевой работы, однако расчет действовал согласно отработанным регламентам: быстрое развертывание, скоростной залп и оперативный отход. Такая последовательность действий обеспечила высокую боевую эффективность при минимальных рисках для личного состава.

В Минобороны ранее сообщили об освобождении населенного пункта Иванополье на территории ДНР. Его взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Юг». За сутки в зоне ответственности группировки российские войска нанесли огневое поражение формированиям трех украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Славянск, Константиновка и Степановка (ДНР).

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #ДНР #ураган #ВСУ #уничтожение #позиции
