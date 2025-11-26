Зенитные группы застали врасплох ударный БПЛА ВСУ «Лютый» в Запорожской области

В Запорожской области мобильные зенитные группы мотострелкового полка из состава группировки войск «Днепр» уничтожили самый крупный ударный БПЛА ВСУ самолетного типа «Лютый», способный нести на себе до 70 килограммов взрывчатки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что группировка войск проводит круглосуточный контроль неба от средств воздушной разведки и поражения ВСУ. Расчет крупнокалиберного 12,7-мм пулемета ДШК, проводя дежурство, уничтожает разведывательные и ударные беспилотники ВСУ.

«Работаем каждый день: либо днем, либо ночью. В основном они летят ночью, потому что видимость ухудшается. С помощью коммуникации между подразделениями нам дают точные координаты, и мы с расчетом выдвигаемся на точку пролета», - рассказал старший наводчик с позывным «Артист».

Он не допускает пролета дронов противника. Именно поэтому важно сохранять боеготовность подразделения на высшем уровне. Военнослужащие расчета могут заменить друг друга на боевых точках.

Еще при формировании расчета каждый из военнослужащих проходит полный комплекс огневой подготовки по всем имеющимся в подразделении видам оружия. Взаимозаменяемость военнослужащих обеспечивает высокий процент успешного выполнения боевых задач.

В Минобороны ранее сообщили, что расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. По данным разведки с беспилотника, в районе населенного пункта Червоное обнаружили организованные оборонительные позиции с инженерными заграждениями и подготовленными огневыми точками врага. После получения и уточнения координат расчеты ТОС-1А ударили термобарическими боеприпасами по выявленным позициям.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.