МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зенитные группы застали врасплох ударный БПЛА ВСУ «Лютый» в Запорожской области

Группировка войск проводит круглосуточный контроль неба от средств воздушной разведки и поражения ВСУ.
26-11-2025 05:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

В Запорожской области мобильные зенитные группы мотострелкового полка из состава группировки войск «Днепр» уничтожили самый крупный ударный БПЛА ВСУ самолетного типа «Лютый», способный нести на себе до 70 килограммов взрывчатки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что группировка войск проводит круглосуточный контроль неба от средств воздушной разведки и поражения ВСУ. Расчет крупнокалиберного 12,7-мм пулемета ДШК, проводя дежурство, уничтожает разведывательные и ударные беспилотники ВСУ.

«Работаем каждый день: либо днем, либо ночью. В основном они летят ночью, потому что видимость ухудшается. С помощью коммуникации между подразделениями нам дают точные координаты, и мы с расчетом выдвигаемся на точку пролета», - рассказал старший наводчик с позывным «Артист».

Он не допускает пролета дронов противника. Именно поэтому важно сохранять боеготовность подразделения на высшем уровне. Военнослужащие расчета могут заменить друг друга на боевых точках.

Еще при формировании расчета каждый из военнослужащих проходит полный комплекс огневой подготовки по всем имеющимся в подразделении видам оружия. Взаимозаменяемость военнослужащих обеспечивает высокий процент успешного выполнения боевых задач.

В Минобороны ранее сообщили, что расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. По данным разведки с беспилотника, в районе населенного пункта Червоное обнаружили организованные оборонительные позиции с инженерными заграждениями и подготовленными огневыми точками врага. После получения и уточнения координат расчеты ТОС-1А ударили термобарическими боеприпасами по выявленным позициям.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 
#Минобороны РФ #уничтожение #запорожская область #ударный бпла всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 