The Sun: по Европе начал распространяться опасный супергрибок

В странах Европы начал стремительно распространяться чрезвычайно устойчивый к лечению опасный грибок - Trichophyton indotineae. Его уже начали называть «супергрибком». Об этом сообщила газета The Sun.

«Trichophyton indotineae вызывает красные зудящие высыпания, в основном в паху, на бедрах и ягодицах», - указано в материале.

За последние три года в Великобритании число случаев заражения «супергрибком» увеличилось почти на 500%. Инфекция распространяется во время прямого контакта с инфицированным человеком, а также через загрязненные поверхности, предметы в быту или половым путем, пишет Life.

Заболевание не опасно для жизни, но его очень трудно лечить. Заразившимся людям приходится проходить курсы терапии по нескольку недель или даже месяцев. Только за последние десять лет грибковая инфекция распространилась более чем в 20 странах, в том числе в США и Германии.