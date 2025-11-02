Основателя криптобиржи, осужденного на 11 тысяч лет, нашли мертвым

Осужденный в Турции за мошенничество основатель биржи Thodex Фарук Фатих Озер найден повешенным в тюремной камере. Об этом сообщило турецкое издание NTV.

Озер создал обанкротившуюся криптобиржу Thodex. Он отбывал срок в тюрьме в городе Текирдаг на западе Турции. Предположительно, он совершил суицид.

В 2023 году суд приговорил Озера к 11 196 годам заключения за мошенничество и ряд других преступлений. Он стоял во главе биржи Thodex с момента ее запуска в 2017 году до краха в 2021 году. После того, как предприятие обанкротилось, он бежал в Албанию. Озер был пойман в 2022 году. В начале 2023 года его экстрадировали в Турцию.

Озер отбывал наказание в одиночной камере в тюрьме строгого режима. Он был найден повешенным на простыне у двери ванной комнаты. Генпрокуратура Текирдага начала расследование инцидента. Тело основателя криптобиржи было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ущерб от краха биржи Thodex прокуратура оценивала в 356 миллионов турецких лир (13 миллионов долларов США на момент суда). Турецкие СМИ сообщали о потерях до двух миллиардов долларов. Аналитическая компания Chainalysis оценивала общий убыток инвесторов платформы более чем в 2,5 миллиарда долларов. В ходе судебного разбирательства Озер заявлял, что невиновен и «его подставили».