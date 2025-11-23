Индейка убежала от Трампа во время церемонии «помилования» в Белом доме

Одна из индеек, которую должен был помиловать президент США Дональд Трамп в преддверии Дня благодарения, пропала в Белом доме. Об этом заявил сам американский лидер во время церемонии «помилования» праздничной птицы.

Как сказал Трамп, индейка «потерялась в процессе». Он также обратил внимание на жирность птиц, выращенных специально для помилования в честь Дня благодарения.

Пропавшую птицу зовут Уоддл («Вихлюн»), а другую – Гоббл («Курлыка»). Вторая, к слову, тоже присутствовала на церемонии.

Кроме того, во время мероприятия глава Белого дома обвинил своего предшественника Джо Байдена в «недействительности» помилования индеек в прошлом году. Такой вывод он сделал, так как для указа об «амнистии» экс-президент США использовал автоперо.

«У меня есть официальная обязанность определить, и я определил, что прошлогодние помилования индеек полностью недействительны», — подчеркнул Трамп.

Напомним, что традицию о помиловании индеек в преддверии Дня благодарения придумал Джордж Буш-старший в 1989 году. Птица – главное блюдо во время ужина в честь праздника. Это угощение стало традиционным еще в XVII веке, когда в 1621 году индейцы принесли к столу поселенцам из Плимутской колонии (переселенцам из Англии) трех незнакомых им птиц, которых позже стали называть индейками.