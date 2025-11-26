Мерц заявил о неприемлемо низкой занятости украинцев в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о неприемлемо низкой занятости украинских беженцев, которых приняла его страна. Об этом он сказал во время выступления на конференции Федерального объединения работодателей Германии.

«В Германии один из самых низких показателей занятости среди украинских беженцев во всем ЕС», - заявил канцлер ФРГ.

Он отметил, что «в некоторых странах он составляет 70-80%, у нас по-прежнему ниже 30». По его словам, «это неприемлемо». Власти ФРГ рассчитывают усилить давление на украинских беженцев с целью побудить их найти работу.

«Да, мы действительно хотим помочь этим беженцам, но если они могут, то должны работать», - заключил Мерц.

Газета Bild ранее сообщила, что власти Германии достигли компромисса по вопросу лишения многих украинских беженцев гражданских пособий. Размер пособия для взрослого человека составляет от €506 до €563. Все украинцы, которые приехали в Германию после первого апреля 2025 года лишаются этих выплат.