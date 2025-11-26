ЕК приготовила «юридическое обоснование» для присвоения активов России

Еврокомиссия приготовила «юридическое обоснование» для присвоения замороженных российских активов, чтобы использовать их как кредит для киевского режима. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«На последнем заседании Европейского совета мы взяли на себя обязательство покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы», - заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что по этому вопросу ЕК представила документ с вариантами. Один из них предусматривает сценарий, связанный с замороженными активами РФ. По словам главы ЕК следующим шагом будет представление «юридического текста». При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что для ЕК не существует сценариев, при которых украинский счет оплатят исключительно налогоплательщики Евросоюза.

В середине ноября глава Еврокомиссии заявляла, что Киев получит около шести миллиардов евро из займа G7. При этом погашены они будут из доходов от активов России. Всего Евросоюз обязался перевести Украине до конца года около 18 миллиардов евро.

Москва неоднократно называла заморозку активов воровством. Отмечалось, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно исключительно по решению специальной правительственной комиссии.

Ранее политолог Александр Камкин в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» поделился мнением, как Европа собирается зарабатывать на дележе «украинского пирога». Это, в том числе, и замороженные российские активы, часть которых США предлагают пустить им. Но в ЕС не хотят терять такой «источник заработка» и, тем более, делиться с США.