Рябков о хаосе в западных СМИ: дипломатия требует тишины

В феврале истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, также известного как ДСНВ-3, последнего сдерживающего механизма в сфере стратегической стабильности. А Россия и США обладают крупнейшими ядерными потенциалами на планете. И возможность продления этого Договора просто не предусмотрена. Кроме того, многие проблемные вопросы, о которых заявила Россия, приостанавливая срок действия этого документа, по-прежнему не разрешены. А в нынешних условиях о ратификации нового договора парламентами двух стран не может быть и речи.

«Взаимоотношения наши с США все еще находятся на ранних стадиях процесса нормализации. И общий успех данного процесса не гарантирован», - заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В таких условиях президент России Владимир Путин выступил с инициативой к американскому лидеру Дональду Трампу взять на себя добровольные самоограничения еще как минимум на один год. И в дальнейшем продлевать этот срок в зависимости от анализа стратегической обстановки. По словам Рябкова, эта инициатива лишена двойного дна и позволила бы в нынешней гипертурбулентной обстановке выиграть время. Чтобы оценить серьезность намерений друг друга и двигаться дальше в этом вопросе.

«Очевидно, что плодотворное взаимодействие в данной сфере потребует вызревания необходимых для этого условий. Мы еще должны убедиться в готовности США на деле уважать наши коренные интересы, равноправно работать над устранением первопричин нынешнего кризиса в отношениях. А также принципиальных противоречий в области безопасности», - объяснил замминистра иностранных дел России.

С прекращением срока действия ДСНВ-3 единственными механизмами в отношениях России и США будут лишь действующие в годы Холодной войны. Включая работу специальных центров, поддержку прямых телефонных линий и взаимных уведомлений о пусках ракет и крупных учений с задействованием тяжелых бомбардировщиков. Во всем остальном, по выражению Рябкова, после февраля 2026 года останется буквально выжженная земля. В таких условиях заявления американской стороны о вероятности возврата к проведению ядерных испытаний ни добавляет ни стабильности, ни оптимизма.

«Наша страна, это тоже подчеркивалось руководством неоднократно, готова к любому развитию событий. Но наши интересы в области безопасности должны быть безусловным образом обеспечены. Одновременно рассчитываем, что наиболее негативных сценариев удастся избежать. Убеждены, что реализация инициативы в сфере пост-ДСНВ задала бы верный вектор для дальнейших усилий в сфере поддержания стратегической стабильности», - сказал Рябков.

Курс на нормализацию отношений России и США заложил саммит в Анкоридже. Именно при Трампе Москва получила от Вашингтона сигнал о заинтересованности в мирном урегулировании конфликта на Украине. При этом действия американской стороны, по словам Рябкова, нередко расходятся с декларируемыми заявлениями. США продолжают передачу Украине оружия, снабжают ее разведданными. В октябре впервые объявили о новых антироссийских санкциях. А в комитете по иностранным делам одобрили законопроект о передаче Украине части замороженных в США российских активов.

«Мы понимаем, что не все просто. В том числе с точки зрения внутренней повестки дня в США. Мы понимаем также, что ситуация действительно беспрецедентна. И с нашей стороны проявляется должное терпение», - отметил заместитель главы МИД РФ.

По итогам двух раундов российско-американских консультаций в Стамбуле удалось договориться о бесперебойном банковском обслуживании дипмисссий и улучшить ситуацию с выдачей дипломатических и служебных виз. При этом по таким принципиальным вопросам как возврат изъятой у России дипсобственности и возобновления прямого авиасообщения, по словам Рябкова, по-прежнему нет реальных сдвигов. А сотрудничество двух стран, прежде всего в бизнес-проектах, могло бы принести ощутимые дивиденды.

«Мы знаем, что американский бизнес посылает довольно четкие сигналы, что хотел бы вернуться на наш рынок. Конечно, каждый случай мы будем рассматривать отдельно. Но только на равноправной и взаимовыгодной основе», - подчеркнул Рябков.

Сообщалось о многочисленных утечках деталей якобы ведущихся с Россией переговоров по украинскому урегулированию. Но вопрос «Звезды» об этих утечках Сергей Рябков посоветовал не поддаваться на провокации.

«За прошедшие дни мы видели множество информационных "вбросов", атак, нападений. Через британские СМИ, через соцсети... На саму идею выхода на договоренности. Мы не знаем о том, какова позиция на этот счет, окончательная или промежуточная, тех, с кем мы обсуждаем эту тематику. Дипломатические усилия любые требуют тишины. Они могут быть результативны и продуктивны, когда мы минимизируем риски внешних воздействий. А здесь мы видим, что целый ряд СМИ используются как сливные бочки, а как оружие», - объяснил замминистра.

Актуален вопрос, ознакомились ли в Москве с мирным планом Трампа. Его озвучил корреспондент британского Sky News.

«Мы готовы работать с тем материалом, которым мы располагаем. Различные версии этого плана это переговорный момент. Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи.

По словам Рябкова, договоренности, достигнутые лидерами двух стран в Анкоридже, уже представляют собой компромиссное решение. В Москве приветствуют усилия Трампа по поиску взаимных приемлемых развязок. В ответ на просьбу раскрыть детали плана Сергей Рябков подтвердил, что Москва не будет публично обсуждать это. Для выстраивания переговорного процесса нужно время. Теперь вопрос: хватит ли в США политической воли, чтобы, как принято говорить у дипломатов, реализовать достигнутые на Аляске договоренности.