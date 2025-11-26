Умер актер Майкл ДеЛано из «Одиннадцати друзей Оушена»

Американский актер Майкл ДеЛано умер в возрасте 84 лет в Лас-Вегасе. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на супругу артиста.

«ДеЛано перенес сердечный приступ и скончался 20 октября в больнице Лас-Вегаса», - рассказала жена актера.

Майкл ДеЛано родился 26 ноября 1940 года в Нью-Йорке. Первоначальную известность ему принесли роли в телесериалах «Пожарная часть» (1974) и «Суперпоезд» (1979). В 1985 году снимался с Арнольдом Шварценеггером в фильме «Коммандо». Широкую популярность актеру принесли роли роли управляющего казино в фильмах « Одиннадцать друзей Оушена» (2001) и «Двенадцать друзей Оушена» (2004).

Всего на протяжении творческой карьеры актер принял участие в более чем 70 фильмах и сериалах. Он также выступал как музыкант под псевдонимом Ки Ларсон.