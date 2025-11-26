В ЦМВС подвели итоги фотоконкурса «Я служу в ВКС»

Более 1 500 фотографий со всей страны - но лишь 12 стали лучшими. Кадры показывают будни и праздники Воздушно-космических сил. В московском Центральном музее Вооруженных сил подвели итоги 10-го, юбилейного фотоконкурса «Я служу в ВКС», посвященного 80-летию Великой Победы.

На конкурс прислали работы из 30 регионов России. Жюри, в которое вошли не только известные деятели культуры, но и офицеры ВКС, выбирало лучших в шести номинациях.

«Очень было трудно, споры были активные в этом плане, жюри в течение года работало постоянно над всеми этими вопросами», - признался председатель Общероссийского союза ветеранов ВКС Владимир Байкин.

В этом году особенно отличилось Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Фотографии курсантов и офицеров заняли сразу несколько призовых мест.

«Нам доставляет огромную честь и удовольствие принимать участие в этой работе», - подчеркнул заместитель начальника филиала ВУНЦ ВВС Военно-воздушной академии по военно-политической работе Дмитрий Бруков.

Среди участников - не только военнослужащие. Татьяна Королева - профессиональный фотограф, работает на гражданской должности в военной части ВКС. Девушка с детства увлекалась фотографией, и на этом конкурсе ее труды оценили по достоинству. Она заняла второе место в номинации «Гарнизонные будни», сняв отца и сына на фоне стелы, посвященной Великой Отечественной войне.

«Буду привлекать других военнослужащих. И детей семей военнослужащих. И вообще, буду рассказывать об этом конкурсе как можно больше», - заметила Татьяна.

Лучшие работы смогут увидеть жители разных городов России, выставки пройдут по всей стране. Этот конкурс в очередной раз доказывает, что современные защитники Отечества не только мастерски владеют техникой, но и умеют ярко рассказать о своей службе всему миру.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.