Силуанов: турналог на сдачу жилых домов могут ввести в 2026 году

Минфин и Минэкономразвития в следующем году изучат применение туристического налога к жилым домам, которые снимают туристы. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

«Мы в следующем году хотели проанализировать вопрос сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания и, соответственно, применения в таких случаях налогообложения туристическим налогом», - сказал Силуанов.

Министр добавил, что вопрос по сдаче квартир и помещений в многоквартирных домах пока не обсуждался. При этом он отметил, что «тема в проработке». Силуанов уточнил, что Минэкономразвития РФ является профильным министерством по отношению к сфере развития туризма.

«В следующем году мы вернемся к этому вопросу и, соответственно, вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания», - объяснил министр.

Турналог начал действовать в России с 1 января этого года. Вводить его могут региональные власти и руководство городов федерального значения на местном уровне. Некоторые уже воспользовались этой возможностью. Налог начисляют на сумму услуг по размещению в отеле или гостинице. Ставка составляет 1% от цены проживания в 2025 году, но не менее 100 рублей в сутки.

Налоговые ставки установлены официально. Однако они могут меняться с учетом сезонности и категории номера, куда заселяется гость. Плательщиками налога являются компании и граждане, владеющие отелями, гостиницами, хостелами. Деньги с налогов будут направлять на улучшение городской инфраструктуры и общественных пространств, на продвижение туристических брендов регионов.

Ранее Силуанов высказал мнение, что время углеводородного сырья уходит, и России надо постепенно переходить на новые виды «двигателей» экономики. Министр считает, что очевидным трендом мировой экономики стало развитие ИИ. Силуанов подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта «выходят на передовую».

До этого Силуанов объяснил, что в России подготовили комплекс ответных мер на случай, если Запад решится на конфискацию замороженных активов Центробанка. Проект реакции на недружественные действия в отношении российских денежных средств был разработан в ответ на заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, предлагавшей лидерам Евросоюза использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.