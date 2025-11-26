Россиянин рассказал, как спасал вьетнамцев из эпицентра паводка

Российские туристы помогли спасти жителей Вьетнама, когда страна буквально уходила под воду из-за сильнейших потопов. Андрей Мелентьев и его знакомые приехали в страну по работе. Когда услышали призыв о помощи - не смогли остаться в стороне.

«В одном из чатов я увидел просьбу о помощи. Я набрал ребят, спросил, насколько там все серьезно, а они уже в истерике. Сидят под крышей в воде. Мы тут находимся по бизнесу, приехали на длительный срок, притащили с собой надувной катамаран», - рассказал Андрей.

Неравнодушные россияне приступили к эвакуации семьи, попавшей в беду. По пути они стали спасать всех нуждающихся. На протяжении нескольких дней Андрей с друзьями перевозят вьетнамцев и наших соотечественников из затопленных районов в более безопасные.

«Мы их сумели вытянуть оттуда. Смотрим, а из каждого дома кричат, просят о помощи. Начали их перевозить по очереди. Перетаскивали их из затапливаемых мест в более сухие», - поделился Андрей.

Во время очередной спасательной операции он порезал руки о металлический забор. Провели операцию, после чего россиянин продолжил эвакуировать пострадавших. Наводнение во Вьетнаме стало сильнейшим за последние 30 лет.

Непростая ситуация и в соседнем Таиланде. Там в эпицентре паводка оказался город Хат Яй в провинции Сонгкла. В Российском союзе туриндустрии ранее заверили, что это не самое популярное направление у туристов из нашей страны. Однако наводнение уже угрожает Пхукету, Самуи, Краби и другим регионам королевства.