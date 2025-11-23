Московские власти попросили изъять имущество Тимура Батрутдинова

Московский Департамент городского имущества попросил Бабушкинский районный суд изъять имущество Тимура Батрутдинова. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно карточке в базе Мосгорсуда, иск подан сразу к 31 ответчику. Среди них указан и артист Тимур Батрутдинов, бывший участник КВН и Comedy Club, телеведущий и актер кино.

Департамент горимущества Москвы просит изъять для государственных нужд недвижимость артиста. Она находится в границах территории, по которой принято «решение о комплексном развитии». Уточняется, что подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря 2025 года.

В сентябре 2025 года суд взыскал с Батрутдинова плату за коммунальные платежи, тепло и свет по квартире на юго-востоке Москвы. Сам артист ранее говорил, что живет в Печатниках.