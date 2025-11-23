МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Омске пенсионер упал в яму с кипятком и получил ожоги 60% тела

Пострадавший попал в реанимацию.
Владимир Рубанов 26-11-2025 14:14
© Фото: sledcom_omsk, Telegram © Видео: public65525884, Х

Омские следователи возбудили уголовное дело на работников «Тепловой компании» после того, как пенсионер провалился в яму с кипятком. Коммунальщиков подозревают в халатности. Момент падения пожилого человека в яму попал на видео.

До этого в Омске произошла авария на подземной теплотрассе. Из-за нее на улице провалился грунт. Утром живущий в соседнем доме 78-летний мужчина шел возле гаражей и не заметил яму из-за лужи.

Пострадавший получил ожоги около 60% поверхности тела. Он попал в больницу. По данным областной прокуратуры, пенсионер находится в реанимации.

