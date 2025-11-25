МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тихоокеанские моряки провели успешные стрельбы в Андаманском море

Экипажи фрегатов «Маршал Шапошников», корвета «Гремящий» и танкера «Борис Бутома» участвуют в маневрах Марумекс-2025.
Николай Кугук 25-11-2025 22:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На боевой пост артиллерийского комплекса фрегата «Маршал Шапошников» поступил сигнал о месте нахождения противника. Это сразу две цели: надводная и воздушная. Они приближаются к отряду кораблей Тихоокеанского флота. Артиллеристы вводят координаты в пульт управления и А-190 начинает работу.

Первые залпы - пристрелочные. Как только контролеры фиксируют попадание, на противника обрушивается шквал 100-миллиметровых снарядов. И здесь возникает другая угроза.

Фрегат «Маршал Шапошников» бьет скорострельным артиллерийским комплексом. АК-630 работают по цели на расстоянии километр. Мишень эмитирует плавучую мину.

Параллельно группа противороботной обороны открывает огонь из крупнокалиберных пулеметов «Утес». Еще одна мишень эмитирует приближающийся к отряду кораблей безэкипажный катер.

Такая же работа, но по другим целям, проводится и на корвете «Гремящий». Противник условный. Учениями экипажи кораблей проверяют на готовность отражения комплексной угрозы в Андаманском море.

«Замысел действий в том, чтобы отработать нормативы личным составом по обнаружению вероятного противника как на воде, так и в воздухе. Успешное принятие целеуказания. Передача целеуказания в комплекс артиллерийской установки и открытие огня», - рассказывает командир артиллерийской боевой части Дмитрий Крылов.

А-190 – основная артиллерийская установка фрегата «Маршал Шапошников». Ее корабль получил после глубокой модернизации в 2020 году. Это самая передовая корабельная пушка на вооружении Военно-морского флота России.

«Артиллерийская установка А-190 - большой прогресс в корабельной артиллерии, так как раньше для стрельбы требовалось обязательное присутствие человека внутри башни. Сейчас уже все по-другому. А-190 полностью автоматизированная. Присутствие человека внутри вообще не нужно, так как стрельба выполняется дистанционно с поста, с пульта», - объяснил командир артиллерийской боевой части Руслан Богомолов.

Также электроника повышает точность установки и ее надежность. Однако тем, кто управляет А-190, необходимо хорошо разбираться в усложненной и напичканной датчиками конструкции. С пушкой личный состав артиллерийской батареи на «ты». Между собой называют ее ласково: Вера, Верочка или Верка. Это имя дали ей рабочие на заводе. И с тех пор моряки в нее верят. И А-190 артиллеристов не подводит.

#Стрельбы #ВМФ РФ #фрегат «Маршал Шапошников» #Тихоокеанский флот #Корвет «Гремящий» #наш эксклюзив #А-190 #морские учения #Андаманское море #танкер «Борис Бутома» #«Марумекс-2025»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 