Тихоокеанские моряки провели успешные стрельбы в Андаманском море

На боевой пост артиллерийского комплекса фрегата «Маршал Шапошников» поступил сигнал о месте нахождения противника. Это сразу две цели: надводная и воздушная. Они приближаются к отряду кораблей Тихоокеанского флота. Артиллеристы вводят координаты в пульт управления и А-190 начинает работу.

Первые залпы - пристрелочные. Как только контролеры фиксируют попадание, на противника обрушивается шквал 100-миллиметровых снарядов. И здесь возникает другая угроза.

Фрегат «Маршал Шапошников» бьет скорострельным артиллерийским комплексом. АК-630 работают по цели на расстоянии километр. Мишень эмитирует плавучую мину.

Параллельно группа противороботной обороны открывает огонь из крупнокалиберных пулеметов «Утес». Еще одна мишень эмитирует приближающийся к отряду кораблей безэкипажный катер.

Такая же работа, но по другим целям, проводится и на корвете «Гремящий». Противник условный. Учениями экипажи кораблей проверяют на готовность отражения комплексной угрозы в Андаманском море.

«Замысел действий в том, чтобы отработать нормативы личным составом по обнаружению вероятного противника как на воде, так и в воздухе. Успешное принятие целеуказания. Передача целеуказания в комплекс артиллерийской установки и открытие огня», - рассказывает командир артиллерийской боевой части Дмитрий Крылов.

А-190 – основная артиллерийская установка фрегата «Маршал Шапошников». Ее корабль получил после глубокой модернизации в 2020 году. Это самая передовая корабельная пушка на вооружении Военно-морского флота России.

«Артиллерийская установка А-190 - большой прогресс в корабельной артиллерии, так как раньше для стрельбы требовалось обязательное присутствие человека внутри башни. Сейчас уже все по-другому. А-190 полностью автоматизированная. Присутствие человека внутри вообще не нужно, так как стрельба выполняется дистанционно с поста, с пульта», - объяснил командир артиллерийской боевой части Руслан Богомолов.

Также электроника повышает точность установки и ее надежность. Однако тем, кто управляет А-190, необходимо хорошо разбираться в усложненной и напичканной датчиками конструкции. С пушкой личный состав артиллерийской батареи на «ты». Между собой называют ее ласково: Вера, Верочка или Верка. Это имя дали ей рабочие на заводе. И с тех пор моряки в нее верят. И А-190 артиллеристов не подводит.