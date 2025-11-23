МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Черногория введет визы для россиян к концу сентября 2026 года

В настоящее время россияне могут въезжать в Черногорию без визы, по загранпаспорту и на срок до 30 дней.
Ян Брацкий 25-11-2025 21:06
© Фото: Simon Belcherimage BROKER.com Global Look Press

Власти Черногории намерены ужесточить визовый режим для российских туристов к концу сентября 2026 года. Об этом сообщили в посольстве Черногории в нашей стране. Ранее глава черногорского кабмина Милойко Спайич объяснил планы официальной Подгорицы общей политикой Евросоюза.

«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года», - ответ дипмиссии RTVI.

Сейчас россияне могут въезжать в Черногорию по загранпаспорту на срок до 30 дней. Виза для путешествий в эту страну не нужна. Решение о визовых ограничениях для россиян Еврокомиссия приняла ранее. Новые меры были согласованы со всеми членами ЕС. Кроме того, к ним должны присоединиться государства Шенгенской зоны, не входящие в блок.

Ранее в ЕК сообщили, что россиянам больше не будут оформлять многократные визы. Это означает, что наши туристы будут оформлять въездные документы всякий раз, когда захотят посетить Евросоюз. Кроме того, любые заявления на получение визы от россиян будут усиленно проверяться. Делаться это будет якобы с целью снижения потенциальных рисков для безопасности ЕС.

