Фанаты «Спартака» и «Локомотива» почтят память Симоняна в ходе дерби

Первые пять минут матча болельщики условились провести в тишине в память о Никите Симоняне.
Ян Брацкий 25-11-2025 19:39
© Фото: Feoktistov Alexander FC Spartak-Moscow Global Look Press

Активные болельщики московских клубов «Спартак» и «Локомотив» в связи с кончиной легенды отечественного футбола Никиты Симоняна приняли решение отказаться от оскорбительных скандирований в адрес друг друга на матче пути РПЛ Кубка России. Об этом говорится в заявлении спартаковских болельщиков в Telegram.

«На нашей трибуне не будет баннерного развеса, только траурная растяжка на втором ярусе», - говорится в заявлении.

Помимо отказа от обоюдных оскорблений, фанаты столичных клубов условились провести первые пять минут матча в тишине в память о Симоняне.

Никита Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. В историю футбола он вошел не только как один из лучших игроков «красно-белых», но и как спортивный функционер. Многие, кто был знаком с Никитой Симоняном, отмечали его высочайший профессионализм и благородство. Олимпийский чемпион, автор 160 голов за «Спартак», четырехкратный чемпион СССР и дважды обладатель Кубка страны как игрок. До последних дней Никита Симонян занимался футболом.

