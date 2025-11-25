МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Студенты и детсадовцы из пострадавших зданий в Таганроге перейдут в другие

На время устранения последствий атаки БПЛА студентов мехколледжа переведут в другой корпус, а воспитанники детсада №17 будут посещать соседнее дошкольное учреждение.
Сергей Дьячкин 25-11-2025 19:00
© Фото: Telegram/Yuri_Slusar

Студенты механического колледжа и воспитанники детского сада №17, чьи здания были повреждены из-за атаки ВСУ на Таганрог Ростовской области, будут переведены на обучение в другие здания. Об этом сообщило Минобразования Ростовской области в своем Telegram-канале.

«Студенты механического колледжа на это время продолжат обучение во втором корпусе», - говорится в публикации.

Воспитанники детского сада №17, как сообщили в министерстве, по необходимости будут посещать соседнее дошкольное учреждение. Туда они будут ходить до устранения последствий происшествия.

В ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи беспилотников. По данным Минобороны России, силами ПВО над регионом были перехвачены и уничтожены 16 беспилотников. Всего над территорией России за ночь были уничтожены 249 дронов киевского режима, из них 116 штук - над акваторией Черного моря. 

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, повреждения получили лакокрасочный цех и склад. Также пострадал ряд социальных объектов, четыре многоквартирных жилых дома. Были повреждены двенадцать частных домов и четыре автомобиля. Различные ранения получили десять жителей Таганрога и Неклиновского района, восемь из них были госпитализированы. Трое погибли. Власти Таганрога для ускорения координации всех сил ввели режим ЧС в районе поврежденных объектов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Жительница Таганрога Ольга рассказала «Звезде», как пережила мощную атаку украинских беспилотников. Туя защитила окна ее дома от взрывной волны и спасла женщину. По словам очевидицы, все окна распахнулись, но удержались. Москитные сетки вылетели. Соседним домам повезло меньше. Там выбиты все окна в квартирах и припаркованных рядом автомобилях.

#студенты #бпла #Ростовская область #дроны #Юрий Слюсарь #Детский сад #Таганрог #дошкольники #колледж #Киевский режим
