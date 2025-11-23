Политолог: Трампа критикуют демократы, которым уже нечего терять

Позиции Демократической партии США явно ослабли, и ярые критики президента Дональда Трампа - это в основном те, кто так или иначе уходят в отставку, которым нечего терять. Такое мнение выразил политолог, американист Малек Дудаков в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Конечно, позиции "ястребов" подослабли, с этим никто не спорит. Причем эти "ястребы" периодически возникают, критикуют Трампа. В целом ощущается усталость», - отметил Дудаков.

Со слов политолога, в Вашингтоне сейчас обсуждается то, что демократы критикуют главу Белого дома за его милитаризм в контексте Венесуэлы. Члены Демпартии пытаются «переобуться в воздухе», добавил он, и используют эту антивоенную карту против Трампа, но уже на других направлениях.

«Что касается демократов, они дежурно критикуют Трампа за то, что он предает демократию и все остальное. Но, мне кажется, основная повестка в плане критики Трампа сместилась на другие направления», - сказал Дудаков.

Демократы, безусловно, хотели бы повторить некий афганский сценарий на Украине, считает американист. То есть если случится неконтролируемый коллапс правительства, то можно будет это повесить на Трампа.