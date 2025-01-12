Оператор дрона показал уничтожение Т-72М1 ВСУ в зоне СВО от первого лица

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ расчетами ударных БПЛА группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении специальной военной операции.

FPV-дроны соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили танк Т-72М1 ВСУ в районе населенного пункта Воздвиженка в ДНР.

Расчеты ударных беспилотников также уничтожают украинские боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты. Кроме того российские военнослужащие срывают ротации ВСУ на линии боевого соприкосновения и поддерживают наступление штурмовиков.

Ранее МО РФ продемонстрировало уничтожение украинской боевой машины пехоты американского производства Bradley. Вражеская бронетехника находилась в Курской области. Ее уничтожил FPV-дрон, управлявшийся при помощи оптоволоконного кабеля.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.