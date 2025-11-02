В статье энциклопедии на базе искусственного интеллекта от компании xAI Илона Маска «Грокипедия» говорится о значительной финансовой поддержке украинских организаций гражданского общества со стороны США, связанные с протестами на «евромайдане» в 2013-2014 годах. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным материала, до и во время протестов на Украине США вкладывали огромные средства в развитие гражданского общества. Также Соединенные Штаты активно участвовали в дипломатических процессах этой страны.

В статье приводится заявление помощника американского госсекретаря Виктории Нуланд от 13 декабря 2013 года. В нем она заявляла, что с 1991 года Соединенные Штаты направили на Украину более пяти миллиардов долларов для поддержки демократических институтов и независимых СМИ. Известно, что средства направлялись через Агентство по международному развитию (USAID), которое в этом году закрыл действующий американский президент Дональд Трамп. Помимо USAID, американцы отправляли деньги и через Национальный фонд в поддержку демократии (NED).

Отмечается, что финансирование со стороны NED заметно увеличилось в преддверии 2014 года. Сумма так называемых инвестиций начиналась с 2,9 миллиона долларов в 2011 году и выросла до более высоких уровней в 2013 году. По информации энциклопедии, американские деньги шли на подготовку активистов, мониторинг выборов и антикоррупционные инициативы, связанные с прозападными оппозиционными структурами.

Уточняется, что финансируемые Штатами программы способствовали развитию «организационного потенциала» групп, участвующих в протестах. В это же время власти США пытались доказать, что помощь была внепартийной и направлялась на борьбу с коррупцией. Помимо всего прочего, в сеть просочился телефонный разговор Нуланд с послом США на Украине Джеффри Пайеттом от 4 февраля 2014 года, где обсуждалось формирование нового правительства после ухода экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, в ноябре 2013 года на Украине вспыхнули массовые протесты, которые вошли в историю под названием «евромайдан». Волна беспорядков была вызвана решением местного правительства приостановить политику с целью интеграции с ЕС. В результате столкновений между силами безопасности и протестующими погибли более 100 человек. Беспорядки впоследствии переросли в госпереворот, который привел к свержению на тот момент президента Януковича в 2014 году. Позже, когда «евромайдан» все же привел к власти прозападных политиков, политологи считали, что эти изменения произошли в результате давления и финансирования со стороны США.