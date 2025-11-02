МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нейросетевая энциклопедия Маска пишет о финансировании США «евромайдана»

До и во время протестов на Украине США вкладывали огромные средства в развитие гражданского общества и активно участвовали в дипломатических процессах этой страны.
Виктория Бокий 2025-11-02 04:24:10
© Фото: Photoagency Interpress, Russian Look, Globallookpress

В статье энциклопедии на базе искусственного интеллекта от компании xAI Илона Маска «Грокипедия» говорится о значительной финансовой поддержке украинских организаций гражданского общества со стороны США, связанные с протестами на «евромайдане» в 2013-2014 годах. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным материала, до и во время протестов на Украине США вкладывали огромные средства в развитие гражданского общества. Также Соединенные Штаты активно участвовали в дипломатических процессах этой страны.

В статье приводится заявление помощника американского госсекретаря Виктории Нуланд от 13 декабря 2013 года. В нем она заявляла, что с 1991 года Соединенные Штаты направили на Украину более пяти миллиардов долларов для поддержки демократических институтов и независимых СМИ. Известно, что средства направлялись через Агентство по международному развитию (USAID), которое в этом году закрыл действующий американский президент Дональд Трамп. Помимо USAID, американцы отправляли деньги и через Национальный фонд в поддержку демократии (NED).

Отмечается, что финансирование со стороны NED заметно увеличилось в преддверии 2014 года. Сумма так называемых инвестиций начиналась с 2,9 миллиона долларов в 2011 году и выросла до более высоких уровней в 2013 году. По информации энциклопедии, американские деньги шли на подготовку активистов, мониторинг выборов и антикоррупционные инициативы, связанные с прозападными оппозиционными структурами.

Уточняется, что финансируемые Штатами программы способствовали развитию «организационного потенциала» групп, участвующих в протестах. В это же время власти США пытались доказать, что помощь была внепартийной и направлялась на борьбу с коррупцией. Помимо всего прочего, в сеть просочился телефонный разговор Нуланд с послом США на Украине Джеффри Пайеттом от 4 февраля 2014 года, где обсуждалось формирование нового правительства после ухода экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, в ноябре 2013 года на Украине вспыхнули массовые протесты, которые вошли в историю под названием «евромайдан». Волна беспорядков была вызвана решением местного правительства приостановить политику с целью интеграции с ЕС. В результате столкновений между силами безопасности и протестующими погибли более 100 человек. Беспорядки впоследствии переросли в госпереворот, который привел к свержению на тот момент президента Януковича в 2014 году. Позже, когда «евромайдан» все же привел к власти прозападных политиков, политологи считали, что эти изменения произошли в результате давления и финансирования со стороны США.

#Украина #сша #протесты #Евромайдан #финансирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 