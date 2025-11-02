В Вашингтоне ввели комендантский час для несовершеннолетних

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила о введении комендантского часа для лиц младше 18 лет после масса случаев с участием подростков, сопровождавшихся хулиганством. Об этом указано в официальном заявлении местных властей.

Отмечается, что для всех несовершеннолетних лиц младше 18 лет вводится комендантский час, который будет действовать с первого ноября 2025 года с 23.00 до 06.00 утра следующего дня. А также каждую последующую ночь до 23.59 5 ноября 2025 года.

В заявлении также указано, что начальник столичного департамента полиции получил полномочия по определению особых зон повышенного риска, где комендантский час может начинаться с 18.00. Кроме этого, глава полиции может вводить временные ограничительные зоны в случае обнаружения группы из восьми и более молодых людей, чьи встречи создают потенциальную угрозу для общественной безопасности.

Такие ограничения были приняты после празднования Хэллоуина, где подростки блокировали улицы и участвовали в драках. Только в ночь на 31 октября полицейские задержали пять несовершеннолетних нарушителей.