Десять человек погибли и еще 65 пострадали при взрыве в Йемене

Десять человек погибли, еще более 65 пострадали при взрыве на заправочной станции в Йемене, пишет агентство XinHua со ссылкой на собственный источник в местном правительстве. Раненых доставили в местные больницы.

«Взрыв произошел на заправочной станции в районе Эль-Захер, вызвав цепную реакцию, в результате которой пламя охватило две соседние заправочные станции и близлежащие коммерческие склады», - приводит агентство слова источника.

В момент происшествия на станции находились много клиентов, говорится в публикации. Все они бросились врассыпную из горящего здания, свидетельствуют кадры трагедии в соцсетях.

Точные причины и обстоятельства взрыва неизвестны, было начато расследование случившегося. Следователи проведут мероприятия, необходимые для их установления, пишет агентство.