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Десять человек погибли и еще 65 пострадали при взрыве в Йемене

Взрыв на заправочной станции вызвал цепную реакцию, в результате которой пламя охватило две соседние станции и близлежащие коммерческие склады.
Елизавета Кондрикова 2025-01-12 03:25:22
© Фото: Osamah Yahya, dpa Globallookpress

Десять человек погибли, еще более 65 пострадали при взрыве на заправочной станции в Йемене, пишет агентство XinHua со ссылкой на собственный источник в местном правительстве. Раненых доставили в местные больницы.

«Взрыв произошел на заправочной станции в районе Эль-Захер, вызвав цепную реакцию, в результате которой пламя охватило две соседние заправочные станции и близлежащие коммерческие склады», - приводит агентство слова источника.

В момент происшествия на станции находились много клиентов, говорится в публикации. Все они бросились врассыпную из горящего здания, свидетельствуют кадры трагедии в соцсетях.

Точные причины и обстоятельства взрыва неизвестны, было начато расследование случившегося. Следователи проведут мероприятия, необходимые для их установления, пишет агентство.

#взрыв #Йемен #раненые #жертвы #заправочная станция
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