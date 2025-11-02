На иранском заводе в Ширазе прогремел взрыв

В иранском городе Шираз на заводе по заправке сжиженного газа прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал SNN.
Уточняется, что на заводе взорвался газовый баллон, из-за чего и произошло возгорание. Спасатели локализовали возгорание, а пожарные предотвратили распространение огня на цех и соседние здания.
Из-за возгорания пострадали девять человек, двоих из них доставили в больницу, еще семерых отправили на амбулаторное лечение. Причину случившегося расследуют специалисты пожарной службы.
