На иранском заводе в Ширазе прогремел взрыв

Пострадали девять человек, двоих из них доставили в больницу, еще семерых отправили на амбулаторное лечение.
Дарья Ситникова 2025-11-02 03:20:54
© Фото: Х/IranIntl_En © Видео: Х/IranIntl_En

В иранском городе Шираз на заводе по заправке сжиженного газа прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал SNN.

Уточняется, что на заводе взорвался газовый баллон, из-за чего и произошло возгорание. Спасатели локализовали возгорание, а пожарные предотвратили распространение огня на цех и соседние здания. 

Из-за возгорания пострадали девять человек, двоих из них доставили в больницу, еще семерых отправили на амбулаторное лечение. Причину случившегося расследуют специалисты пожарной службы.

