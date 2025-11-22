Астрономы выкупили метеорит с частью кровли у новгородской семьи

В Новгородской области жители частного дома, в крышу которого влетел метеорит, продали его астрономам. Уточняется, что покупатели могли заплатить за небесное тело порядка 200 тысяч рублей, так как один грамм метеорита стоит около 500 рублей, а прилетевший из космоса фрагмент весил примерно 400 грамм. Также астрономы забрали и часть кровли дома, в которую врезалось небесное тело, ее установят в музее.

Как сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий, в день происшествия хозяева дома в Окуловском районе Новгородской области услышали шум, но подумали на соседей. Однако через два дня они заметили в крыше пробоину, а после поняли, что это метеорит, о котором писали журналисты.

«Так что в первых числах ноября появилось объявление в интернете о находке метеорита в городе Окуловка Новгородской области. Астрономы увидели его, заинтересовались, поехали на место, сделали фотографии, взяли пятую часть массы для исследований. Когда ученые в лаборатории ГЕО ХИ РАН сделали его анализ, они вернулись, чтобы выкупить сам метеорит и, насколько я знаю, выкупили часть кровли для размещения в музее», - рассказал астроном РИА Новости.

По предварительным данным, упавшее в Новгородской области тело относится к обыкновенным хондритам, или каменным метеоритам группы LL6. Стас Короткий пояснил, что это самые распространенные типы метеоритов, достигающих поверхности Земли.

В ночь на 27 октября этого года над Россией пролетел метеорит, который видели многие жители Москвы и нескольких областей страны.