В США четыре человека ранены при стрельбе во время зажжения рождественской елки

Состояние троих пострадавших в результате стрельбы в США оценивается как критическое.
Дарина Криц 22-11-2025 06:59
© Фото: RPatz257, Х

Не менее четырех человек пострадали при стрельбе в городе Конкорд в США. Инцидент произошел в центре города в пятницу вечером, 21 ноября, когда происходила ежегодная церемония зажжения рождественской елки.

«Полиция Конкорда сообщила, что четыре человека получили ранения, трое в критическом состоянии, а состояние другого было стабильным. Их доставили в больницу», - говорится в сообщении телеканала WBTV.

Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят опрос свидетелей. Не уточняется, удалось ли задержать стрелка. Власти не стали продолжать торжественную церемонию.

#в стране и мире #стрельба #сша #конкорд #рождественская елка
