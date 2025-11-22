В США четыре человека ранены при стрельбе во время зажжения рождественской елки

Не менее четырех человек пострадали при стрельбе в городе Конкорд в США. Инцидент произошел в центре города в пятницу вечером, 21 ноября, когда происходила ежегодная церемония зажжения рождественской елки.

«Полиция Конкорда сообщила, что четыре человека получили ранения, трое в критическом состоянии, а состояние другого было стабильным. Их доставили в больницу», - говорится в сообщении телеканала WBTV.

Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, проводят опрос свидетелей. Не уточняется, удалось ли задержать стрелка. Власти не стали продолжать торжественную церемонию.