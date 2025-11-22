OZ: Шольц признался, что предлагал США снять санкции с «Северного потока - 2»

Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что тайно предлагал американским властям следку по газу, включавшую также отмену санкций с «Северного потока - 2». Об этом сообщила газета Ostsee-Zeitung.

Уточняется, что политик отправлял письмо Вашингтону с этим предложением.

«Письмо действительно было», - цитирует его слова издание.

Как сообщает издание, Шольц в письме предложил в Германии возможность строительства терминалов СПГ для долгосрочной закупки американского природного газа. Главным условием было отказ Вашингтона от санкций против «Северного потока - 2». Тем не менее, Шольц, находясь на посту канцлера, не выдал разрешения на ввод в эксплуатацию построенного газопровода.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обратится в суд ООН в случае отказа Германии, Швейцарии, Дании и Швеции от досудебного урегулирования спора по делу о подрыве «Северных потоков».