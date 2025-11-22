МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

OZ: Шольц признался, что предлагал США снять санкции с «Северного потока - 2»

Экс-канцлер ФРГ заявил, что не выдал разрешение на введение в эксплуатацию газопровода.
Глеб Владовский 22-11-2025 02:41
© Фото: Michael Bahlo, dpa, Globallookpress

Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что тайно предлагал американским властям следку по газу, включавшую также отмену санкций с «Северного потока - 2». Об этом сообщила газета Ostsee-Zeitung.

Уточняется, что политик отправлял письмо Вашингтону с этим предложением.

«Письмо действительно было», - цитирует его слова издание.

Как сообщает издание, Шольц в письме предложил в Германии возможность строительства терминалов СПГ для долгосрочной закупки американского природного газа. Главным условием было отказ Вашингтона от санкций против «Северного потока - 2». Тем не менее, Шольц, находясь на посту канцлера, не выдал разрешения на ввод в эксплуатацию построенного газопровода.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обратится в суд ООН в случае отказа Германии, Швейцарии, Дании и Швеции от досудебного урегулирования спора по делу о подрыве «Северных потоков».

#в стране и мире #северный поток-2 #Германия #санкции #Олаф Шольц
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 